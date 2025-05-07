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Легенда "Манчестер Юнайтед" госпитализирован перед полуфиналом Лиги чемпионов - ФОТО

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2025 22:36
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Легенда "Манчестер Юнайтед" госпитализирован перед полуфиналом Лиги чемпионов - ФОТО

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд был госпитализирован и не сможет принять участие в трансляции матча Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Пари Сен-Жерменом» на телеканале TNT Sports, сообщает İdman.biz.

Как сообщает GOAL, Фердинанд должен был войти в состав экспертной группы на ответный полуфинальный поединок в Париже. Однако он опубликовал в социальных сетях фотографию с больничной койки и сообщил, что следить за матчем будет из палаты.

«Очень жаль, что пропущу полуфинал на @footballontnt! Желаю команде удачи — буду смотреть каждую минуту», — написал он.

İdman.biz

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