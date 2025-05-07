Легенда "Челси" раскритиковал клуб за желание приобрести Роналду

Легенда Премьер-лиги Крис Уоддл выступил с критикой в адрес Криштиану Роналду, призвав «Челси» отказаться от идеи подписания португальской суперзвезды на предстоящий клубный чемпионат мира ФИФА, сообщает İdman.biz.

По информации британских СМИ, лондонский клуб рассматривает возможность усиления состава к турниру, который пройдёт в США в июне. «Челси» попал в группу D вместе с «Фламенго» и «Эсперанс», а стартовый матч проведёт 16 июня против победителя пары «Клуб Америка» — «Лос-Анджелес».

Однако Уоддл считает потенциальное возвращение 40-летнего форварда из «Аль-Насра» в английский футбол не более чем маркетинговым ходом. По его мнению, такой трансфер стал бы «хитрым трюком», а не реальным усилением команды.

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