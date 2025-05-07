Чемпион Европы, забивший свой первый гол в еврокубках

Франческо Ачерби, который спас итальянский «Интер» от поражения в матче с испанской «Барселоной» (3:3), забив гол на 90+3-й минуте и переведя игру в дополнительное время, отличился в первый раз в 66-й игре своей карьеры в еврокубках.

İdman.biz сообщает, что 37-летний центральный защитник также забил свой первый гол в этом сезоне.

Ачерби, который в своем первом сезоне выступал за «Интер» на правах аренды, играет за миланскую команду с 2022 года.

Он наиболее известен по выступлениям за «Сассуоло» (2013–2018) и «Лацио» (2018–2022). В сезоне 2012/13 он также сыграл за «Милан» в общей сложности 10 матчей. В сезоне 2013/14 он прошел курс лечения от рака.

Ачерби, забивший один гол в 34 матчах за сборную Италии с 2014 по 2023 год, также выиграл ЕВРО-2020.

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