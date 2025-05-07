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Ямаль: "Сдержу своё обещание и привезу Кубок чемпионов в Барселону"

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2025 09:00
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Ямаль: "Сдержу своё обещание и привезу Кубок чемпионов в Барселону"

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал поражение «блауграны» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (3:4 ДВ).

Сине-гранатовые завершили свои выступления в турнире, уступив по сумме двух матчей со счётом 6:7.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Второй матч
06 мая 2025, вторник. 23:00

Интер М (Милан, Италия) - Барселона (Испания) - 4:3 ДВ

Голы: 1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'

«Мы отдали все силы, но мы вернёмся, не сомневайтесь. Мы не остановимся, пока не вернём этот клуб туда, где ему самое место - на самую вершину. Я сдержу своё обещание и привезу Кубок чемпионов в Барселону. Мы не остановимся, пока не добьёмся этого», - приводит слова Ямаля İdman.biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

İdman.biz

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