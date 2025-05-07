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"Реал" намерен продолжать переманивать игроков "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2025 03:03
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"Реал" намерен продолжать переманивать игроков "Ливерпуля"

Мадридский «Реал» планирует сохранить курс на расширение состава за счёт свободных агентов высокого уровня.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Marca, следующей «целью» «Королевского клуба» в рамках этой стратегии может стать 25-летний центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, чей текущий контракт истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что летом «сливочные» планируют подписать в статусе свободного агента правого защитника «красных» Трента Александера-Арнольда. В свою очередь Конате защищает цвета «Ливерпуля» с июля 2021 года и в сезоне-2024/25 провёл 39 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость француза составляет 60 миллионов евро. Если сделка состоится, это станет очередным подтверждением намерения «Реала» укреплять центр обороны без затрат на трансферную компенсацию.

İdman.biz

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