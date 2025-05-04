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Необычный инцидент в АПЛ: футболист остановил игру, подув в свисток арбитра

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2025 13:36
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Необычный инцидент в АПЛ: футболист остановил игру, подув в свисток арбитра

Нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал необычный эпизод, произошедший во время матча Премьер-лиги против «Саутгемптона», когда он самостоятельно остановил игру, подув в свисток арбитра, сообщает İdman.biz.

Инцидент произошёл после того, как судья Дэвид Уэбб получил травму, столкнувшись с одним из игроков. Пока арбитр лежал на газоне, прикрыв лицо рукой, «Саутгемптон» начинал опасную атаку по левому флангу. Варди, увидев ситуацию, подошёл и подул в свисток, чтобы остановить игру.

В комментарии BBC Sport форвард признался: «Я увидел, что арбитр лежит на земле, а "Саутгемптон" идёт в атаку. Тогда я решил — подую в его свисток, чтобы остановить матч».

Матч завершился победой «Лестера» со счётом 2:0.

İdman.biz

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