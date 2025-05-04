Битва экс-тренеров "МЮ" в Турции: Сульшер хочет устроить Моуринью "плохой вечер"

В ближайшее воскресенье в Турции состоится принципиальное противостояние между двумя бывшими наставниками «Манчестер Юнайтед» — Уле Гуннаром Сульшером и Жозе Моуринью.

Как передаёт İdman.biz, «Бешикташ» под руководством норвежца примет «Фенербахче», где недавно у руля оказался португальский специалист.

Сульшер, сменивший Моуринью на посту главного тренера «МЮ» в 2018 году, не скрывает, что рассчитывает на реванш. В интервью BBC Sport он отметил:

«Будет приятно снова увидеть Жозе. Надеюсь, на этот раз заголовки будут не про конфликты, а про футбол. Но, если честно, я бы хотел, чтобы для него это был один из "плохих вечеров"».

«Бешикташ» ведёт борьбу за третье место в турецкой Суперлиге и путёвку в квалификацию Лиги Европы, в то время как «Фенербахче» продолжает гонку за чемпионский титул.

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