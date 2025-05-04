4 Мая 2025
RU

Битва экс-тренеров "МЮ" в Турции: Сульшер хочет устроить Моуринью "плохой вечер"

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2025 16:26
13
Битва экс-тренеров "МЮ" в Турции: Сульшер хочет устроить Моуринью "плохой вечер"

В ближайшее воскресенье в Турции состоится принципиальное противостояние между двумя бывшими наставниками «Манчестер Юнайтед» — Уле Гуннаром Сульшером и Жозе Моуринью.

Как передаёт İdman.biz, «Бешикташ» под руководством норвежца примет «Фенербахче», где недавно у руля оказался португальский специалист.

Сульшер, сменивший Моуринью на посту главного тренера «МЮ» в 2018 году, не скрывает, что рассчитывает на реванш. В интервью BBC Sport он отметил:

«Будет приятно снова увидеть Жозе. Надеюсь, на этот раз заголовки будут не про конфликты, а про футбол. Но, если честно, я бы хотел, чтобы для него это был один из "плохих вечеров"».

«Бешикташ» ведёт борьбу за третье место в турецкой Суперлиге и путёвку в квалификацию Лиги Европы, в то время как «Фенербахче» продолжает гонку за чемпионский титул.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ла Лига: "Реал" ведет в счете - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
17:40
Мировой футбол

Ла Лига: "Реал" ведет в счете - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В воскресенье в чемпионате Испании состоятся четыре матча
Суперлига Турции: в ожидании стамбульского дерби
17:08
Мировой футбол

Суперлига Турции: в ожидании стамбульского дерби

В турецком чемпионате пройдут три матча 34-го тура
АПЛ: "МЮ" и "Ньюкасл" играют на выезде против "Брентфорда" и "Брайтона"
17:00
Мировой футбол

АПЛ: "МЮ" и "Ньюкасл" играют на выезде против "Брентфорда" и "Брайтона"

В английском чемпионате проходят матчи 35-го тура

Серия А: "Лацио" одержал минимальную победу на выезде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
16:46
Мировой футбол

Серия А: "Лацио" одержал минимальную победу на выезде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В итальянской Серии А завершается 35-й тур
Бундеслига сделала исключение ради Гарри Кейна, но "Лейпциг" все испортил
15:05
Мировой футбол

Бундеслига сделала исключение ради Гарри Кейна, но "Лейпциг" все испортил

Чемпионство "Баварии" отложилось до следующих туров
Необычный инцидент в АПЛ: футболист остановил игру, подув в свисток арбитра
13:36
Мировой футбол

Необычный инцидент в АПЛ: футболист остановил игру, подув в свисток арбитра

В этот момент команда соперника организовывала атаку

Самое читаемое

Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 Мая 14:25
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ

Титулованный азербайджанский дзюдоист рассказал о своем возвращении после восьмимесячной паузы и перипетиях первенства континента
"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО
2 Мая 22:07
Азербайджанский футбол

"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО

«Красные волки» одержали разгромную победу в историческом матче
Лига конференций: "Челси" и "Фиорентина" сделали шаг к финалу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
2 Мая 01:03
Мировой футбол

Лига конференций: "Челси" и "Фиорентина" сделали шаг к финалу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В рамках первых игр прошли два матча
Балабей Агаев завоевал золотую медаль "Большого шлема", Яшар Наджафов стал пятым - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО
2 Мая 17:40
Дзюдо

Балабей Агаев завоевал золотую медаль "Большого шлема", Яшар Наджафов стал пятым - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

На соревнованиях выступают дзюдоисты из 27-ми стран