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Бундеслига сделала исключение ради Гарри Кейна, но "Лейпциг" все испортил

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2025 15:05
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Бундеслига сделала исключение ради Гарри Кейна, но "Лейпциг" все испортил

Бундеслига пошла навстречу Гарри Кейну, позволив ему отпраздновать возможное чемпионство у кромки поля — однако «РБ Лейпциг» сорвал праздник «Баварии», сообщает İdman.biz.

Хотя Кейн был отстранён от участия в матче из-за дисквалификации, лига сделала исключение и разрешила ему находиться у поля во время игры, нарушив собственное правило, запрещающее дисквалифицированным игрокам появляться в зоне стадиона за 30 минут до и после матча.

Это послабление было сделано специально, чтобы нападающий мог отпраздновать свой первый титул в профессиональной карьере.

Однако в концовке встречи «Бавария» упустила победу: при счёте 3:2 Юссуф Поульсен сравнял счёт на последних минутах — 3:3, отложив чемпионство мюнхенцев и омрачив радость Кейна, который уже готовился к празднованию.

Английский форвард, пришедший в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году в поисках трофеев, пока не завоевал ни одного титула в Германии: мюнхенцы выбыли из Кубка страны ещё в декабре и не прошли дальше четвертьфинала Лиги чемпионов.

İdman.biz

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В этот момент команда соперника организовывала атаку

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