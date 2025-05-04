Рио Фердинанд: "Месси и Роналду в этом возрасте и рядом не стояли с Ямалем"

Юный вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямал продолжает шокировать футбольный мир — эксперты и легенды заявляют, что он в 17 лет уже превзошёл уровень, на котором были Криштиану Роналду и Лионель Месси в том же возрасте, сообщает İdman.biz.

Как отмечают европейские СМИ, ни один из двух легендарных нападающих не имел столь значимого влияния на топ-клуб в таком юном возрасте. Ямал дебютировал за «Барселону» в 15 лет, уже стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и уверенно ведёт каталонцев в борьбе за трофеи в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд был поражён выступлением Ямала в полуфинале ЛЧ против «Интера»:

«То, что он делает — это безумие. Он обыгрывает соперников с лёгкостью, использует каждую часть своей левой ноги — это искусство. В 17 лет он уже сыграл 100 матчей. В этом возрасте он опережает и Роналду, и Месси. Эти парни даже близко не стояли».

На фоне подобных заявлений Ямал всё чаще упоминается как будущая суперзвезда и наследник величайших имён футбола.

İdman.biz