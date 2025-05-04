Победа над "Вальядолидом" нарушила планы "Барсы" по подготовке к битве с "Интером"

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик признал, что изнурительный камбэк в матче против «Реал Вальядолида» в Ла Лиге нарушил его планы по подготовке к ответному полуфиналу Лиги чемпионов с «Интером», передает İdman.biz.

Флик дал отдых большинству ключевых игроков, сделав девять замен по сравнению с первым матчем против миланцев. Звёзды вроде Рафиньи и Ламина Ямала остались в запасе, а шанс проявить себя получили Ансу Фати и Пау Виктор.

Однако уже в первом тайме из-за травмы пришлось выпустить Ямала, а во втором — Рафинью, который сравнял счёт. Победу каталонцам принёс удар Фермина Лопеса на 60-й минуте.

После игры Флик признался:

«Педри и Де Йонг должны были сыграть по 45 минут, Рафинья и Ямал — ещё меньше. К сожалению, всё пошло не по плану. Но я не разочарован: молодые ребята старались, Араухо, Кристенсен и Тер Штеген сыграли надёжно».

Теперь «Барселону» ждёт решающая встреча с «Интером» в Милане, где преимущество — на стороне итальянцев.

İdman.biz