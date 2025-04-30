"Фенербахче" продает нападающего ради покупки Влаховича

Руководство «Фенербахче» намерено продать марокканского форварда Юссефа Эн-Несири, чтобы вырученные средства направить на трансфер сербской звезды «Ювентуса» Душана Влаховича.

Как передает İdman.biz, клуб рассчитывает выручить около 30 миллионов евро от этой сделки.

Стамбульский гранд всерьёз нацелился на подписание Влаховича и уже ускорил переговоры по возможному трансферу. В клубе считают сербского нападающего ключевым усилением в борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне.

В этом сезоне Влахович сыграл за «Ювентус» 38 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Напомним, форвард перешёл в туринский клуб в 2021 году за 83 миллиона евро.

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