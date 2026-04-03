Сразу три игрока возглавили рейтинг самых дорогих нападающих мира

Transfermarkt обновил стоимости игроков и представил рейтинг самых дорогих футболистов атаки.

Как передает İdman.Biz, первое место разделили сразу три звезды мирового футбола. Ламин Ямаль из "Барселоны", Эрлинг Холанн из "Манчестер Сити" и Килиан Мбаппе из "Реала" (Мадрид) оценены в 200 млн евро каждый.

На втором месте расположился еще один представитель "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Его трансферная стоимость составляет 150 млн евро.

Замыкает тройку Майкл Олисе, выступающий за "Баварию". Французский вингер оценивается в 140 млн евро.

Отметим, что ранее Transfermarkt также представил обновленные рейтинги самых дорогих вратарей, защитников и полузащитников по итогам весеннего пересмотра стоимости игроков.