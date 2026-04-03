Роналду на пороге исторического достижения

Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду близок к очередной знаковой отметке в своей карьере.

Как передает İdman.Biz, португальская звезда может провести 100-й матч за клуб в чемпионате Саудовской Аравии в игре против "Аль-Наджмы", которая состоится 3 апреля на стадионе "Аль-Авваль Парк" в рамках 27-го тура Roshen League.

Ожидается, что Роналду выйдет в стартовом составе и поведет команду вперед. С момента перехода в "Аль-Наср" в январе 2023 года он уже провел 99 матчей в лиге, забив 95 голов и отдав 18 результативных передач.

Если португалец выйдет на поле, "Аль-Наср" станет третьим клубом в его карьере, за который он сыграет 100 и более матчей в чемпионате. Ранее он достигал этой отметки в составе "Реала", где провел 292 матча в Ла Лиге, а также в "Манчестер Юнайтед" - 236 игр в английской Премьер-лиге.

Кроме того, Роналду нацелен сделать чемпионат Саудовской Аравии третьей лигой в своей карьере, где ему удастся забить 100 и более голов. На его счету уже 311 мячей в Ла Лиге и 103 - в Премьер-лиге.