Роналду на пороге исторического достижения

3 Апреля 2026 18:37
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду близок к очередной знаковой отметке в своей карьере.

Как передает İdman.Biz, португальская звезда может провести 100-й матч за клуб в чемпионате Саудовской Аравии в игре против "Аль-Наджмы", которая состоится 3 апреля на стадионе "Аль-Авваль Парк" в рамках 27-го тура Roshen League.

Ожидается, что Роналду выйдет в стартовом составе и поведет команду вперед. С момента перехода в "Аль-Наср" в январе 2023 года он уже провел 99 матчей в лиге, забив 95 голов и отдав 18 результативных передач.

Если португалец выйдет на поле, "Аль-Наср" станет третьим клубом в его карьере, за который он сыграет 100 и более матчей в чемпионате. Ранее он достигал этой отметки в составе "Реала", где провел 292 матча в Ла Лиге, а также в "Манчестер Юнайтед" - 236 игр в английской Премьер-лиге.

Кроме того, Роналду нацелен сделать чемпионат Саудовской Аравии третьей лигой в своей карьере, где ему удастся забить 100 и более голов. На его счету уже 311 мячей в Ла Лиге и 103 - в Премьер-лиге.

Новости по теме

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков
05:18
Мировой футбол

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков

Араухо и Берналь были заменены по ходу матча с "Атлетико"
Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ
04:20
Мировой футбол

Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
02:00
Мировой футбол

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Макконахи является совладельцем "Остина" из МЛС
"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:20
Мировой футбол

"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Хозяева вырвали ничью в компенсированное время
"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО
01:02
Мировой футбол

"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО

И одержал седьмую победу подряд
"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:44
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И прервал серию их трех матчей без побед
Определились полуфинальные пары Кубка Англии
00:30
Мировой футбол

Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Матчи этой стадии турнира состоятся 25 и 26 апреля

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче