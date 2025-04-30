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Фанаты "Арсенала" считают, что их команду ограбили средь бела дня

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 01:25
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Фанаты "Арсенала" считают, что их команду ограбили средь бела дня

Полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» вызвал бурю негодования среди болельщиков лондонского клуба, сообщает İdman.biz.

Причиной стали спорные решения главного арбитра встречи Славко Винчича, который, по мнению фанатов «канониров», допустил целую серию ошибок.

Недовольство началось с момента, когда Букайо Сака был обвинён в фоле против Нуно Мендеша после лёгкого толчка в спину, что помешало «Арсеналу» выйти на ударную позицию. Позже Сака получил жёлтую карточку за выбивание мяча после свистка.

При этом обе команды имели основания требовать пенальти: у «ПСЖ» претензии возникли после эпизода с Квичей Кварацхелией, а у «Арсенала» — после спора о контакте Жоау Невеша с Микелем Мерино.

В соцсетях болельщики «Арсенала» не скрывали своего гнева. Пользователи называли судейство «позорным» и сравнивали происходящее с «ограблением средь бела дня». FIFA-блогер Nepenthez резюмировал общее настроение фразой: «Этот чёртов судья свистит каждый раз, как только игрок «ПСЖ» чувствует малейшее дыхание!»

Матч закончился без окончательной развязки, но атмосфера вокруг ответной встречи обещает быть напряжённой как никогда.

İdman.biz

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