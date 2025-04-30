"Бавария" намерена приобрести защитника "Барселоны"

"Бавария" планирует серьёзное усиление обороны и рассматривает вариант с приобретением центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es, клуб Венсана Компани готов активировать пункт о выкупе игрока за фиксированную сумму в 65 миллионов евро. Однако для этого решение должно быть принято до 15 июля.

Уругвайский защитник уже привлекал внимание мюнхенцев в прошлом — зимой 2023 года и летом того же года, но тогда Араухо предпочёл продлить контракт с "Барселоной" до 2031 года. Теперь, когда он потерял место в основном составе под руководством Ханси Флика, уступив позиции Пау Кубарси и Иньиго Мартинесу, вероятность его ухода вновь возросла.

Кроме Араухо, "Бавария" также рассматривает кандидатуры Йонатана Та из "Байера" и Дина Хёйсена из "Борнмута". Однако возможность подписать Араухо выглядит особенно привлекательной для Компани, который ищет нового лидера для линии защиты.

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