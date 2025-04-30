30 Апреля 2025
RU

"Бавария" намерена приобрести защитника "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 00:16
10
"Бавария" намерена приобрести защитника "Барселоны"

"Бавария" планирует серьёзное усиление обороны и рассматривает вариант с приобретением центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es, клуб Венсана Компани готов активировать пункт о выкупе игрока за фиксированную сумму в 65 миллионов евро. Однако для этого решение должно быть принято до 15 июля.

Уругвайский защитник уже привлекал внимание мюнхенцев в прошлом — зимой 2023 года и летом того же года, но тогда Араухо предпочёл продлить контракт с "Барселоной" до 2031 года. Теперь, когда он потерял место в основном составе под руководством Ханси Флика, уступив позиции Пау Кубарси и Иньиго Мартинесу, вероятность его ухода вновь возросла.

Кроме Араухо, "Бавария" также рассматривает кандидатуры Йонатана Та из "Байера" и Дина Хёйсена из "Борнмута". Однако возможность подписать Араухо выглядит особенно привлекательной для Компани, который ищет нового лидера для линии защиты.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лига чемпионов: Судья не засчитал гол в ворота ПСЖ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:10
Мировой футбол

Лига чемпионов: Судья не засчитал гол в ворота ПСЖ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Еще один полуфинальный матч пройдет в среду

Стало известно, какое наказание понес Рюдигер за брошенный в арбитра кусок льда
29 Апреля 23:27
Мировой футбол

Стало известно, какое наказание понес Рюдигер за брошенный в арбитра кусок льда

При этом красная карточка другому футболисту "королевского клуба" была отменена
Легенды не клонируют: Ямаль о параллелях с Месси
29 Апреля 23:08
Мировой футбол

Легенды не клонируют: Ямаль о параллелях с Месси

Юная звезда "Барселоны" считает, что у него свой путь
Сербский форвард шокировал "Фенербахче", запросив огромную зарплату
29 Апреля 22:52
Мировой футбол

Сербский форвард шокировал "Фенербахче", запросив огромную зарплату

Клуб готов заплатить "Ювентусу" 30 миллионов, но требования игрока ставят под сомнение сделку
Флик выбрал основного вратаря "Барселоны" на Лигу чемпионов
29 Апреля 21:48
Мировой футбол

Флик выбрал основного вратаря "Барселоны" на Лигу чемпионов

Немецкий специалист был категоричен в своем решении

Ричард Алмейда: "В Бразилии я подбираю игроков для "Карабаха"
29 Апреля 21:01
Мировой футбол

Ричард Алмейда: "В Бразилии я подбираю игроков для "Карабаха"

Бывший полузащитник сборной Азербайджана вспомнил о своей карьере и нынешней работе

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты