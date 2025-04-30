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Анчелотти начал сомневаться в работе со сборной Бразилии

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 01:16
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Анчелотти начал сомневаться в работе со сборной Бразилии

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, по информации бразильских СМИ, испытывает серьёзные сомнения по поводу будущей работы со сборной Бразилии, передает İdman.biz.

Итальянец, которого прочат на пост наставника "Селесао" после ухода из "Мадрида", обеспокоен двумя ключевыми факторами: личной безопасностью и нестабильной ситуацией в Бразильской конфедерации футбола (CBF).

По словам журналиста Андре Ризека, Анчелотти хочет остаться жить в Европе, несмотря на ранее подписанное обязательство проживать в Бразилии. Причиной называют обеспокоенность его семьи — в 2021 году дом тренера был ограблен, когда он работал в "Эвертоне".

По мнению Анчелотти, пример тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, который живёт в Испании, показывает, что работа на расстоянии возможна.

Второе опасение связано с внутренними кризисами в CBF. Анчелотти уже был близок к назначению в 2023 году, но тогда контракт сорвался из-за судебного отстранения президента федерации Эдналдо Родригеса.

Сейчас Анчелотти изучает политическую обстановку и задаёт прямые вопросы о стабильности внутри организации. Как отмечает Ризек, CBF по-прежнему переживает "время серьёзной турбулентности".

İdman.biz

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