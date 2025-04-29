Стало известно, какое наказание понес Рюдигер за брошенный в арбитра кусок льда

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер получил шестиматчевую дисквалификацию за своё поведение в финале Кубка Испании против "Барселоны" (2:3 после дополнительного времени), сообщает İdman.biz со ссылкой на COPE.

Рюдигер, находясь в технической зоне, бросил кусок льда в главного арбитра встречи. После удаления немецкий защитник продолжал проявлять агрессию в отношении судьи.

Также на две игры был дисквалифицирован крайний защитник "Реала" Лукас Васкес, который после замены вышел на поле и выразил несогласие с решениями арбитра жестами. При этом красная карточка, показанная Джуду Беллингему за агрессивное поведение после окончания матча, была отменена.

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