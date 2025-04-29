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Сербский форвард шокировал "Фенербахче", запросив огромную зарплату

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2025 22:52
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Сербский форвард шокировал "Фенербахче", запросив огромную зарплату

Сербский нападающий "Ювентуса" Душан Влахович шокировал руководство "Фенербахче", запросив астрономическую годовую зарплату в 20 миллионов евро, сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportface.

Это требование прозвучало на фоне активных переговоров, в ходе которых турецкий клуб выразил готовность выплатить 30 миллионов евро в качестве трансферной компенсации.

25-летний Влахович в этом сезоне провёл 38 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач. Его действующий контракт с туринским клубом рассчитан до 2026 года, а рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Возможность перехода в Турцию остаётся открытой, однако финансовые аппетиты футболиста могут стать серьёзным препятствием.

İdman.biz

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