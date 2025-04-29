Флик выбрал основного вратаря "Барселоны" на Лигу чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик положил конец спекуляциям относительно выбора вратаря на оставшуюся часть кампании в Лиге чемпионов, сообщает İdman.biz.

На пресс-конференции немецкий специалист объявил, что именно Войцех Щенсны будет защищать ворота команды в полуфинальных матчах против "Интера", а также в финале, если каталонцы туда выйдут.

Флик принял это решение несмотря на возвращение Марка-Андре тер Штегена, который недавно восстановился после серьёзной травмы колена, выбившей его из строя на семь месяцев. Щенсны, подписанный "Барсой" в октябре прошлого года после завершения карьеры в сборной Польши, уверенно проявил себя в важнейших играх сезона, и команда потерпела лишь одно поражение в матчах с ним в старте.

"Щенсны будет играть в Лиге чемпионов, это решено. Что касается тер Штегена — посмотрим по ротациям в Ла Лиге", — заявил Ханси Флик.

İdman.biz