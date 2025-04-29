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Легенды не клонируют: Ямаль о параллелях с Месси

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2025 23:08
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Легенды не клонируют: Ямаль о параллелях с Месси

17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал сравнения с легендой клуба Лионелем Месси. В беседе с журналистом Фабрицио Романо, опубликованной в соцсети Х (бывший Twitter), юный талант выразил уважение к аргентинцу, но отметил, что не видит смысла в подобных сопоставлениях, сообщает İdman.biz.

"Я ни с кем себя не сравниваю, в том числе с Месси. Я восхищаюсь Лео, он лучший в истории. Просто стараюсь совершенствоваться, сравнивать себя с другими игроками бессмысленно", — заявил Ямаль.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провёл 48 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 24 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 180 миллионов евро.

Напомним, Лионель Месси — воспитанник академии "Барселоны", который за взрослую команду сыграл 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

İdman.biz

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