"Арсенал" против ПСЖ - битва за самый желанный шанс

«Арсенал» примет «ПСЖ» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов по футболу 29 апреля.

Любой финал обязательно получится напряженным. Пройден длинный путь, цена ошибки неизмеримо высока, все ограничивается одним матчем. Из-за этого нередко страдает зрелищность - команды осторожничают и намеренно жертвуют эффектностью в пользу эффективности. Зато полуфиналы - совсем другое дело.

Сложно вспомнить хотя бы одно откровенно серое противостояние на этой стадии Лиги чемпионов за последние годы, а финалов, к которым применимо такое определение, хватает - одна битва «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» из сезона-2018/19 чего стоит. Текущий розыгрыш дает все основания вновь ожидать яркости за шаг до решающего матча.

Откроют программу «Арсенал» и ПСЖ - два безоговорочно топовых клуба, которые ни разу не выигрывали ЛЧ. Больше того, у них всего два финала на двоих. Скоро станет три. Огромный, гигантский гештальт. В столицах Англии и Франции проделывается объемная работа, чтобы его наконец закрыть. И они сойдутся, находясь в крайне интересных точках развития, что делает соперничество лишь более интригующим.

Париж, каким мы его знаем последние 14 лет, вообще только о главном еврокубке и мечтает. Это основная цель проекта, созданного шейхами. К титулу подступались по-разному - приглашали великих футболистов и качественных тренеров, подписывали мегазвезд толпами и, откровенно говоря, часто становились жертвами собственных сумбурных решений.

Знаете, сколько специалистов в XXI веке проработало в ПСЖ дольше двух лет? Двое. Луис Фернандес с 2000-го по 2003-й и Лоран Блан с 2013-го по 2016-й. Луис Энрике завершает второй сезон в клубе и вряд ли скоро уйдет - кажется, в руководстве поняли, что надо научиться терпению. Назначив испанца, ему дали время и, что важно, не думали дергаться, когда вылетели от «Боруссии» прошлой весной.

Сейчас Париж практически идеален. Появился баланс, ведь теперь просто некуда перевешиваться. Нет Неймара и Мбаппе - на их местах, возможно, менее талантливые, зато не менее по-футбольному опасные и безгранично продуктивные ребята. И в коллективе явная гармония, потому что все на равных.

Весь 2025 год ПСЖ очень похож на лучшую команду планеты. Пугающе нацеленная на ворота и хищная. Чемпион Франции действует по принципу «вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим». Даже во внутреннем первенстве Париж пропускает на уровне «Лилля», «Монако» и «Ланса», но по забитым там, конечно, пропасть. Клуб при шейхах ни разу не пролетал мимо плей-офф Лиги чемпионов, опыта навалом. Неизвестно, что еще нужно, чтобы конвертировать его в результат.

У «Арсенала» иная ситуация. Так далеко лондонцы не забирались, страшно сказать, 16 лет. Недавно вовсе случился шестилетний перерыв в участиях в турнире - закат эпохи Венгера оказался жестоким, а на разгребание завалов понадобилось немало времени. Но Артета справился и построил крепкую конструкцию, которая способна конкурировать с кем угодно.

Уже не новость, что хозяева «Эмирейтс» демонстрируют элитный футбол, причем системный. И все равно тренер продолжает улучшать собственное творение. Из свежих впечатлений на ум приходит невероятный психологический прогресс команды. «Арсенал» давно страдал от комплексов и часто трясся в самый ответственный момент, но проблемы остались в прошлом. Ну просто ментальные слабаки «Реал» 5:1 по сумме двух матчей не разнесут. Каким бы нынешний «Реал» ни был.

Лондонцы отличаются от ПСЖ и рисунком игры. Не такие вертикальные, любят и умеют защищаться. Оборона в принципе превратилась в один из главных козырей Артеты. Да, без Габриэла линия смотрится не столь убедительно, но Кивиор доказал, что способен соответствовать уровню. Когда-то «Арсенал» проиграл главный матч в своей истории, и сделал это в Париже - речь о финале Лиги чемпионов против «Барселоны». Как все закольцовывается. Футбол умеет плести красивые узоры.

Нас ждет противостояние разных концепций, идей, систем, подходов и так далее. Разных футбольных культур, в конце концов. И до чего завораживает, что в фундаменте обеих сторон лежит общая боль, которую хочется поскорее заглушить. Одна команда такой шанс получит. А мы с громадным удовольствием посмотрим, как соперники за него сражаются.

Источник - sport-express.ru

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