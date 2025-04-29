Анчелотти достиг принципиальной договоренности со сборной Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти по завершении сезона-2024/2025 станет новым наставником сборной Бразилии.

Как передаёт İdman.biz, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, Анчелотти и Бразильская футбольная конфедерация достигли принципиальной договорённости: итальянский специалист возглавит национальную команду в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Официальное назначение ожидается в июне — до начала Клубного чемпионата мира, в котором «Реал» примет участие в обновлённом формате.

Сообщается, что «сливочные» и Анчелотти планируют провести торжественную церемонию прощания, после чего останется оформить необходимые формальности.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка после 33 матчей. В следующем туре мадридцы сыграют с «Сельтой».

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