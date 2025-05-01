Криштиану Роналду подвергся критике: "разрекламированный пенсионер"

Криштиану Роналду оказался в центре шквала критики после поражения «Аль-Насра» от японского клуба «Кавасаки Фронтале» (2:3) в полуфинале Лиги чемпионов АФК, сообщает İdman.biz.

Несмотря на результативную игру Садио Мане и Аймана Яхьи, команда снова осталась без трофея, а португальская звезда — без побед в Саудовской Аравии.

Болельщики не сдерживали эмоций. В соцсетях его называют «разрекламированным пенсионером» и заявляют, что «Аль-Наср ежегодно теряет 200 миллионов фунтов стерлингов» из-за контракта с Роналду. Некоторые даже призывают расторгнуть соглашение, чтобы «клуб наконец начал побеждать».

Хотя Роналду забил 8 мячей в 8 матчах текущего турнира и всего 91 гол в 102 играх за «Аль-Наср», отсутствие результата в ключевых матчах вновь вызывает вопросы о его будущем в клубе.

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