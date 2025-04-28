Криштиану Роналду остается самым популярным легионером в Англии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, несмотря на великолепный сезон и рекорд по количеству голов среди иностранных игроков в истории Премьер-лиги, не смог завоевать титул лучшего иностранного футболиста чемпионата в сердцах болельщиков, передаёт İdman.biz.

По результатам опроса английских болельщиков лидером стал Криштиану Роналду. За легенду «Манчестер Юнайтед» проголосовали 30% респондентов, что вдвое больше, чем за Салаха и Тьерри Анри, которые набрали по 15% голосов. В тройку также вошли Эрик Кантона (11%) и Деннис Бергкамп (8%).

Единственным действующим футболистом в топ-10 стал Кевин Де Брёйне, получивший поддержку 6% опрошенных.

Салах недавно поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги всех времён, обогнав Серхио Агуэро после гола в матче против «Тоттенхэма».

Однако, несмотря на 185 забитых мячей в английской лиге и два финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», популярность Роналду, выигравшего три титула Премьер-лиги и Лигу чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед», остаётся непревзойдённой.

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