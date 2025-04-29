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Пока Месси ел пиццу на трибуне, его команда проиграла первый матч в сезоне - ФОТО

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2025 00:38
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Пока Месси ел пиццу на трибуне, его команда проиграла первый матч в сезоне - ФОТО

Лионель Месси воспользовался выходным в «Интер Майами», чтобы провести время с семьёй. Вместе с супругой Антонелой Рокуццо и детьми он наблюдал за матчем против «Далласа» с трибун Chase Stadium, угощая сына огромным куском пиццы, сообщает İdman.biz.

Аргентинская звезда, пропустившая игру для бережного распределения нагрузки, разделила компанию с Луисом Суаресом, также оставшимся вне заявки. Отсутствие легенд «Барселоны» на поле стоило «Интер Майами» первой неудачи: несмотря на преимущество 3:1, команда за 17 минут упустила победу и прервала свою беспроигрышную серию в MLS-2025.

İdman.biz

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