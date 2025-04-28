Анчелотти сообщил о намерении покинуть "Реал" и возглавить сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил команде о своём намерении покинуть клуб летом 2025 года, сообщает İdman.biz со ссылкой The Athletic.

По информации источника, Анчелотти завершит сезон в Ла Лиге с «Реалом», а затем возглавит сборную Бразилии. На клубном чемпионате мира, который пройдёт с 14 июня по 13 июля в США, испанскую команду будет тренировать другой специалист — на этот пост рассматриваются кандидатуры Сантьяго Солари или Хаби Алонсо.

Ожидается, что в ближайшее время Анчелотти проведёт дополнительные переговоры с руководством клуба для согласования деталей ухода. Срок его будущего контракта с Бразильской конфедерацией футбола (CBF), по данным СМИ, не превысит четырёх лет.

Ранее Анчелотти отмечал, что решение о своём будущем в «Реале» будет принято в течение ближайших недель.

Напомним, в субботу «Реал» уступил «Барселоне» в финале Кубка Испании со счётом 2:3 в дополнительное время.

Карло Анчелотти вернулся в мадридский клуб в 2021 году и с тех пор дважды выигрывал чемпионат Испании и дважды побеждал в Лиге чемпионов. На данный момент «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 72 очками, отставая от «Барселоны» на четыре очка после 33 туров.

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