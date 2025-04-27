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Салах переписал историю Английской Премьер-лиги

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 23:00
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Салах переписал историю Английской Премьер-лиги

Мохамед Салах вошёл в историю Английской Премьер-лиги, забив гол в победном матче «Ливерпуля» против «Тоттенхэма», сообщает İdman.biz.

Этот мяч стал для него 185-м в чемпионате Англии, что позволило ему обойти легенду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и занять пятое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Салах теперь является лучшим иностранным снайпером в истории Премьер-лиги. Впереди остались только англичане: Алан Ширер (260 голов), Гарри Кейн (213), Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187). Следующей целью египтянина станет преодоление отметки Коула.

Стоит отметить, что свои первые голы в Премьер-лиге Салах забил ещё в составе «Челси», однако основная часть его достижений пришлась на восемь сезонов в «Ливерпуле». Даже в своём наименее результативном сезоне 2023/24 он отличился 18 голами.

İdman.biz

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