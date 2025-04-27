Криштиану Роналду советуют стать владельцем английского клуба

Суперзвезде "Аль-Насра" Криштиану Роналду предложили инвестировать в клуб четвёртого по силе дивизиона Англии — "Челтнем Таун", сообщает İdman.biz.

Таким образом, португалец может последовать примеру актёров Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни, которые добились успеха с валлийским "Рексемом".

Как отмечает футбольный финансовый эксперт Роб Уилсон, "Челтнем Таун" является недооценённым активом с хорошими финансовыми перспективами. По его словам, вложения для таких состоятельных людей, как Роналду, будут незначительными, но при этом могут значительно изменить судьбу клуба и принести серьёзную пользу.

Уилсон также добавил, что инвестиции в небольшие клубы редко дают быстрый доход, однако позволяют укрепить имидж и стать частью крупной истории в английском футболе.

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