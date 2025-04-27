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На кону судьба "МЮ": победа в Лиге Европы или минус 100 млн

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 12:50
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На кону судьба "МЮ": победа в Лиге Европы или минус 100 млн

«Манчестер Юнайтед» может понести убытки в размере около 100 миллионов фунтов стерлингов, если не сумеет выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

Как передает İdman.biz, об этом заявил профессор Роб Уилсон, директор программы Executive Education в University Campus of Football Business, в интервью Genting Casino.

Выступление «красных дьяволов» в Премьер-лиге оставляет желать лучшего: команда занимает лишь 14-е место и отстаёт от зоны еврокубков на 21 очко. После вылета из Кубка Англии шансы попасть в еврокубки через национальные турниры практически исчерпаны — единственный путь остался через победу в Лиге Европы.

По словам Уилсона, поражение в турнире лишит клуб не только призовых в размере минимум 60 миллионов фунтов, но и порядка 10 миллионов фунтов, которые могли бы быть заработаны в матчевые дни.

Дополнительно клуб рискует потерять часть доходов от коммерческих контрактов и спонсорских соглашений. «Это игра на 100 миллионов. Победа — шанс сохранить финансовую стабильность, поражение — серьёзный удар по бюджету», — подчеркнул эксперт.

İdman.biz

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