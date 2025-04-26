Бундеслига: чемпионство "Баварии" пока откладывается - ВИДЕО

Фавориты немецкой Бундеслиги по футболу одержали ожидаемые победы.

Как передает İdman.biz, в Германии проходят матчи 31-го тура.

Так, мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала уверенную победу над «Майнцем», забив в ворота соперника три безответных мяча.

«Бавария» могла оформить досрочную победу в чемпионате, если бы «Байер» потерял очки в матче с «Аугсбургом». Однако это не произошло — леверкузенский клуб уверенно выиграл со счетом 2:0.

Между тем дортмундская «Боруссия» на выезде вырвала победу у «Хоффенхайма» со счетом 3:2. В еще одном упорном противостоянии «Хольштайн» одолел «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счетом 4:3.

Бундеслига

31-й тур

26 апреля

«Байер» — «Аугсбург» 2:0

«Бавария» — «Майнц» 3:0



«Вольфсбург» — «Фрайбург» 0:1

«Хольштайн» — «Боруссия М» 4:3

«Хоффенхайм» — «Боруссия Д» 2:3

20:30. «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»

İdman.biz