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Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 11:59
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Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа расплакался во время пресс‑конференции перед финальным матчем Кубка Испании по футболу между «Барселоной» и мадридским «Реалом», сообщает İdman.biz.

- Мы переживаем два сложных года, потому что наш уровень ставится под сомнение. Нынешний уровень совсем не плох. Нам есть куда совершенствоваться, и мы должны продолжать работать. Но игроки должны быть счастливы. Между испанскими и европейскими судьями нет большой разницы.

Когда сын идет в школу, а ему говорят, что его отец — вор, это очень обидно. Единственное, что я пытаюсь сделать, - это воспитать своего сына, чтобы он знал, что его отец честный человек, объяснить ему, что такое судейство, чтобы все задумались о том, куда мы хотим двигаться. Я хотел бы, чтобы вы это знали, это очень тяжело, — сказал судья, не сдержав слез.

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании.

Отметим, что финал «Барселона» - «Реал Мадрид», который пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, начнется сегодня вечером в 00:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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