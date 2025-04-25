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Винисиус уже не лучший: в Ла Лиге сменился лидер по результативным действиям

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2025 20:49
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Винисиус уже не лучший: в Ла Лиге сменился лидер по результативным действиям

В Ла Лиге сменился лидер среди главных звёзд по количеству голов и результативных передач (G/A). В матче против "Райо Вальекано", который "Атлетико Мадрид" выиграл со счётом 3:0, Хулиан Альварес забил третий гол команды и вышел вперёд в личной гонке против Винисиуса Жуниора, сообщает İdman.biz.

После этого поединка на счету аргентинца стало 15 голов и 2 результативные передачи в чемпионате Испании этого сезона. У Винисиуса Жуниора — 11 голов и 5 ассистов. Таким образом, Альварес набрал на одно очко больше, чем звезда "Реала", и теперь занимает шестое место в общем рейтинге G/A Ла Лиги.

Этот гол стал для Альвареса 15-м в рамках одного сезона чемпионата, что является для него личным рекордом в Европе. Всего в дебютном сезоне за "Атлетико" он забил 27 голов в 50 матчах всех турниров — лучший показатель в его профессиональной карьере.

İdman.biz

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