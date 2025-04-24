Кубок Италии: "Милан" разгромил "Интер" и вышел в финал - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Италии стартовали ответные матчи полуфинальной стадии Кубка страны.

Как передаёт İdman.biz, в среду состоялась ответная встреча между миланскими клубами — «Интером» и «Миланом». Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1. В ответной полуфинальной встрече Кубка Италии «Милан» одержал уверенную победу над «Интером» со счётом 3:0 и вышел в финал турнира.

Второй полуфинальный матч между «Болоньей» и «Эмполи» состоится завтра. В первой игре «Болонья» одержала выездную победу со счётом 3:0.

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