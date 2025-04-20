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АПЛ: "Арсенал" вышел вперед - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 17:21
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АПЛ: "Арсенал" вышел вперед - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Английской премьер-лиге продолжаются матчи 33-го тура.

Как передаёт İdman.biz, в очередной игровой день состоятся сразу четыре поединка.

Один из лидеров чемпионата и полуфиналист Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» на выезде встретится с «Ипсвичем». В то же время «Манчестер Юнайтед» после драматичной победы в Лиге Европы над «Лионом» (5:4) сыграет дома против «Вулверхемптона».

Лидер АПЛ «Ливерпуль» проведёт выездной матч с «Лестером», а «Челси» сыграет в гостях с «Фулхэмом».

АПЛ

33-й тур

20 апреля

17:00. «Ипсвич» – «Арсенал» - 0:2

17:00. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхемптон»

17:00. «Фулхэм» – «Челси»

19:30. «Лестер» – «Ливерпуль»

Источник: İdman.biz

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