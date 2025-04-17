Лига чемпионов: 13-летнего болельщика ПСЖ выгнали со стадиона - ФОТО

Футбольный клуб «Астон Вилла» оказался в центре критики после инцидента на матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», сообщает İdman.biz.

Во время встречи с трибун был выдворен 13-летний болельщик французской команды, что вызвало широкий резонанс — в ситуацию вмешались представители ПСЖ, в том числе защитник Лукас Эрнандес.

Маэль — юный фанат ПСЖ, получил билет на матч в Бирмингеме в подарок ко дню рождения. Его семья не смогла купить места в гостевом секторе и приобрела билеты на трибуну среди болельщиков «Астон Виллы». Однако после того, как Маэль и его родные отпраздновали первый гол своей команды, другие зрители пожаловались на них, и охрана вывела их со стадиона.

Очевидцы рассказали, что ребёнок расплакался прямо перед стюардами, а группа из девяти охранников заявила, что французским фанатам запрещено сидеть в английском секторе. «Я не думал, что они так поступят с ребёнком», — сказал друг семьи Эмерик Ле Мейнен в интервью Le Parisien.

Несмотря на неприятный инцидент, ПСЖ по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Арсеналом».

İdman.biz