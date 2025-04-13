Мохамед Салах отметил продление контракта с "Ливерпулем" новым рекордом АПЛ

Египетский нападающий Мохамед Салах отметил продление контракта с «Ливерпулем» историческим достижением в английской Премьер-лиге, передает İdman.biz.

В матче против «Вест Хэма» он отдал очередную роскошную голевую передачу, доведя свой показатель результативных действий в рамках одного сезона до 45 – это новый рекорд за 38-матчевую кампанию.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» продлён до 2027 года, и 32-летний форвард продолжает демонстрировать выдающуюся форму: 32 гола и 22 ассиста в 45 матчах во всех турнирах. До абсолютного рекорда по результативности в сезоне (47), установленного Энди Коулом и Аланом Ширером в эпоху 42 матчей, ему не хватает всего двух действий.

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