Вратарь "Арсенала" удивил болельщиков странной формой в матче АПЛ

Фанаты «Арсенала» были озадачены необычным видом Давида Райи в матче Премьер-лиги против «Брентфорда» (1:1).

Испанскому вратарю пришлось экстренно сменить часть формы всего за несколько минут до начала игры из-за совпадения цветов с экипировкой соперников.

Вместо стандартной домашней экипировки, Райя вышел на поле в лаймовой вратарской майке, но с черными выездными шортами и носками. Такое сочетание вызвало активную реакцию в соцсетях, где фанаты недоумевали: «Что, черт возьми, он надел?» — написал один из пользователей X (Twitter).

Причиной замены стала необходимость избежать путаницы на поле: у игроков «Брентфорда» были жёлтые носки, слишком схожие с комплектом Райи. Чтобы избежать визуального конфликта, клубу пришлось в спешке изменить экипировку вратаря.

İdman.biz