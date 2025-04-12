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Вратарь "Арсенала" удивил болельщиков странной формой в матче АПЛ

Мировой футбол
Новости
12 Апреля 2025 23:41
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Вратарь "Арсенала" удивил болельщиков странной формой в матче АПЛ

Фанаты «Арсенала» были озадачены необычным видом Давида Райи в матче Премьер-лиги против «Брентфорда» (1:1).

Испанскому вратарю пришлось экстренно сменить часть формы всего за несколько минут до начала игры из-за совпадения цветов с экипировкой соперников.

Вместо стандартной домашней экипировки, Райя вышел на поле в лаймовой вратарской майке, но с черными выездными шортами и носками. Такое сочетание вызвало активную реакцию в соцсетях, где фанаты недоумевали: «Что, черт возьми, он надел?» — написал один из пользователей X (Twitter).

Причиной замены стала необходимость избежать путаницы на поле: у игроков «Брентфорда» были жёлтые носки, слишком схожие с комплектом Райи. Чтобы избежать визуального конфликта, клубу пришлось в спешке изменить экипировку вратаря.

İdman.biz

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