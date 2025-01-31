Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар.

Первые матчи пройдут на стадионах команд, занявших 17-24 места, ответные матчи - на аренах, занявших 9-16 места. Центральный матч этого этапа состоится между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Лига Чемпионов

Стадия плей-офф

"Брест" - ПСЖ

"Клуб Брюгге" – "Аталанта"

"Манчестер Сити" - "Реал Мадрид"

"Ювентус" - ПСВ

«Монако» — «Бенфика»

"Спортинг" - "Боруссия" Д

"Селтик" - "Бавария" Мюнхен

"Фейеноорд" - "Милан"

Отметим, что матчи плей-офф пройдут 11-12 и 18-19 февраля.

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