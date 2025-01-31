Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар.
Первые матчи пройдут на стадионах команд, занявших 17-24 места, ответные матчи - на аренах, занявших 9-16 места. Центральный матч этого этапа состоится между «Манчестер Сити» и «Реалом».
Лига Чемпионов
Стадия плей-офф
"Брест" - ПСЖ
"Клуб Брюгге" – "Аталанта"
"Манчестер Сити" - "Реал Мадрид"
"Ювентус" - ПСВ
«Монако» — «Бенфика»
"Спортинг" - "Боруссия" Д
"Селтик" - "Бавария" Мюнхен
"Фейеноорд" - "Милан"
Отметим, что матчи плей-офф пройдут 11-12 и 18-19 февраля.
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