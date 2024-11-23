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Перепутал логотипы команд и был уволен

Мировой футбол
Новости
23 Ноября 2024 18:32
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Перепутал логотипы команд и был уволен

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин принес извинения из-за ошибочной графики в трансляции матча 16-го тура РПЛ «Оренбург» - «Зенит» и объяснил причину произошедшего сбоя.

İdman.biz сообщает, «Оренбургу» и «Зениту» поставили логотип «Спартака» на графике во время демонстрации стартовых составов на канале «Матч Премьер». Во время показа расписания тура у четырех клубов появился логотип «Спартака», еще у пяти - эмблема московского «Динамо».

«Уважаемые зрители! Сегодня перед стартовым матчем дня 16-го тура РПЛ произошел программный сбой на графической станции подрядной организации - партнера по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно. Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных. По итогам данного эпизода оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях. Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию», - написал Тащин в своем телеграм-канале.

Отметим, что «Зенит» победил на выезде со счетом 1:0.

İdman.biz

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