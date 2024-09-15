"Тоттенхэму" крышка, если не обыграют "Арсенал". Ждут неприятности без путевки в Лигу чемпионов

«Шпоры» загнали себя в угол.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

«Тоттенхэм» не выживает на доходы в Лиге Европы

- Боссы клуба из мира инвестиций. У них много кредиторов. Есть люди, которые одолжили «Тоттенхэму» деньги до 2051 года. Но всё это словесная эквилибристика. У клуба по-прежнему долгов на 1 миллиард евро. Лиги Европы мало. По трансферному балансу за лето «шпоры» наравне с ПСЖ и «Атлетико», ушли в минус на 94 млн евро. Не умеют продавать, но вынуждены покупать, ведь в АПЛ дикая конкуренция. «Брайтон» затарился на 231 млн евро, нельзя отставать.

- Хотя Постекоглу – толковый тренер, австралиец не может выступить лучше Моуриньо и Конте, тренируя команду без сильного центрального форварда. Раньше был Кейн, а теперь подписали Соланке. Крепыш из школы «Челси» травмировал лодыжку, но есть отличные новости, Доминик готов сыграть. Также Постекоглу обрадовал публику новостями и центральном защитнике ван де Вене. Плечистый голландец быстро пришел в себя после вояжа в сборную, его ждут на поле.

- «Тотенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в прошлом туре. До этого не сумели переиграть новичка сезона «Лестер». Варди тогда привычно схулиганил, показав фанатам столичного клуба, что у «шпор» ноль побед в АПЛ, а у «лисов» был титул с Раньери. Постекоглу о подобном рывке не заикается, но ему нужна победа над «Арсеналом», чтобы ворваться в борьбу за первую четверку по примеру «Астон Виллы» весной. Но сделать это будет сложнее, конкуренты не стали слабее.

- В какой форме будут игроки, вернувшиеся из сборных? Некоторые парни летали в другие части света. Ромеро с Аргентиной проиграл Колумбии. Сон забивал за сборную Южной Кореи в Омане. Паузы на матчи сборных вредят клубным тренерам. На бумаге у «Тоттенхэма» все неплохо, нет только Ришарлисона и Биссума. А на деле могут быть проблемы даже у таких игроков, как шутник Бентанкур, который под следствием за расистскую шутку о Соне. Пока «шпоры» не разбежались.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи – Бентанкур, Сарр – Кулусевски, Мэддисон, Сон – Соланке.

В «Арсенале» огорчены после свежих травм в сборных

- Первым ещё до игры сборных вылетел Мерино. Чемпионы Европы не дебютировал в составе «Арсенала», и сегодня хавбек не сыграет. Также болезненный удар – травма Эдегора. В Лондон норвежец вернулся на костылях, но худшие опасения не подтвердились. Голеностоп будет в порядке через три недели. Вот только у «канониров» жесткий календарь. В четверг матч Лиги чемпионов в Бергамо против «Аталанты», а в следующее воскресенье битва против «Манчестер Сити» в гостях.

- Травмы у форварда Жезуса и у защитника Калафьори. Сегодня не исключена игра Троссарда на острие, ведь Хаверц нужен в центре поля. В полузащите, кроме Мерино и Эдегора, не будет Райса. У Деклана глупое удаление против «Брайтона». Артета потерял очки в меньшинстве. А судейский корпус АПЛ продолжает позориться, защищая перепуганного арбитра. Судья показал вторую желтую карточку за якобы помеху ввести мяч в игру, когда снаряд явно катился по земле, что запрещено.

- Хорошо, что есть Партей и Жоржиньо. «Арсенал» сможет скопировать схему «Тоттенхэма», если Хаверц сыграет на позиции «десятки» или вторым нападающим. Хотя возможен также вариант с Партеем в опорной зоне и двумя хавбеками выше. В любом случае нет ключевых игроков Райса и Эдегора. Хороший шанс для «шпор», которые соскучились по победам в дерби. Но Сака и Мартинелли на месте, нагрузят фланги. Также интересно оценить Тимбера, если голландец сыграет слева.

- «Арсенал» точно не стал слабее. Но насколько к нему привыкли соперники? Весной было видно, что некоторые оппоненты изучили приемы Артеты. А поскольку Микель слишком часто копировал Гвардиолу, даже ставкой на центральных защитников на флангах, как и поисками своего Родри в лице Райса, то оппоненты нашли контраргументы. «Арсенал» не «Манчестер Сити» по количеству выигранных трофеев. С «канонирами» можно драться, как «Брайтон», и забирать у них очки.

Ориентировочный состав «Арсенал» (4-2-3-1): Райя – Уайт, Габриэл, Салиба, Тимбер – Партей, Жоржиньо – Сака, Хаверц, Мартинелли – Троссард.

Артета подучился побеждать в главном дерби

- «Челси» и другие клубы из Лондона время от времени отбирают очки у «канониров». Но по-настоящему горячим остается только дерби против «Тоттенхэма». В футбольном Северном Лондоне вражда именно между «шпорами» и «канонирами». А новый виток спирали связан со свежими победами Артеты. Микель дважды подряд обыграл «Тоттенхэм» на их поле. Серия без поражений в АПЛ насчитывает три матча, три победы и одна ничья.

- «Тоттенхэм» против «Арсенала» — не только сражение двух известных и богатых клубов, но также поединок, где умеют забивать голы. В апреле увидели пять мячей, до этого были матчи с четверкой результативных ударов. По именам у команд очень сильные центральные защитники. Можно даже сказать, что из списка лучших на планете. Но в дерби захлестывают эмоции, есть ошибки под давлением. По интенсивности прессинга лондонцы в топ-3.

- Постекоглу проиграл «Манчестер Сити» в Кубке Англии в январе. Затем не обыграли «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Уступили «Арсеналу». В самом конце сезона не помогли «канонирам» стать чемпионами, сдались с «Манчестер Сити». Некоторые фанаты «шпор» в тот день болели за Гвардиолу. Дикость, которая отражает главную беду команды и клуба. «Шпоры» не понимают, чем важны в футболе трофеи. Им пора побеждать грандов.

- Не нравится, как команды атакуют. По суммарному качеству моментов «Тоттенхэм» на седьмой строчке в АПЛ. «Арсенал» на двенадцатом месте. У «шпор» невероятно много ударов и промахов. У «канониров» с меткостью дела чуть лучше, но Артета отказался от трансфера «девятки». Сегодня такой человек, как Дьёкереш – безумный снайпер «Спортинга», очень бы пригодился. Если «шпоры» сами не развалятся, «Арсеналу» будет непросто.

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