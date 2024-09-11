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Лига чемпионов: Объявлена ​​программа первого тура

Мировой футбол
Новости
11 Сентября 2024 22:32
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Лига чемпионов: Объявлена ​​программа первого тура

Объявлена ​​программа первого тура Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, игры охватят 3 дня.

Самый интересный матч первого дня пройдет в Милане, где местная команда примет «Ливерпуль». 18 сентября болельщики увидят матч «Манчестер Сити» – «Интер».

Лига чемпионов, основной этап

Первый тур

17 сентября
20:45 «Янг Бойз» — «Астон Вилла»
20.45 «Ювентус» — ПСВ
23.00 «Милан» – «Ливерпуль»
23.00 «Бавария» – «Динамо» З
23.00 «Реал» – «Штутгарт».
23.00. «Спортинг» — «Лилль»

18 сентября
20.45 «Спарта» – «Зальцбург»
20:45 «Болонья» – «Шахтёр»
23:00 «Селтик» – «Слован»
23.00 «Брюгге» – «Боруссия» Д
23.00 «Манчестер Сити» – «Интер»
23.00. ПСЖ – «Жирона»

19 сентября
20.45 «Фейеноорд» – «Байер»
20.45 «Црвена Звезда» – «Бенфика»
23.00 «Монако» – «Барселона»
23.00 «Аталанта» – «Арсенал»
23.00 «Атлетико» — «Лейпциг»
23.00 «Брест» – «Штурм»

İdman.biz

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