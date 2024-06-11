Предложение на 400 миллионов

Объявлен новый потенциальный покупатель английского клуба «Эвертон».

Как сообщает İdman.biz, консорциум международных инвесторов решил купить представителя Премьер-лиги.

Консорциум, в который входит один из членов королевской семьи Саудовской Аравии, предложил за клуб 400 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом году нынешний владелец «Эвертона» Фархад Мошири был близок к продаже 94 процентов акций американской инвестиционной компании «777 Partners», однако продажа в итоге не состоялась.

Отметим, что представитель Ливерпуля завершил прошлый сезон АПЛ на 15-м месте.

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