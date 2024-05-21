Лучший в Бундеслиге - Вирц

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц был признан лучшим игроком чемпионата Германии.

Как сообщает İdman.biz, официальный сайт Бундеслиги опубликовал информацию по этому поводу.

В сезоне 2023/2024 Вирц провел 32 игры в чемпионате страны, забив 11 голов и сделав 12 результативных передач. Молодой футболист оказался в центре внимания ведущих клубов континента. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

Отметим, что «Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Команда завершила сезон непобежденной.

İdman.biz