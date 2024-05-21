22 Мая 2024
RU

Лучший в Бундеслиге - Вирц

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2024 00:29
53
Лучший в Бундеслиге - Вирц

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц был признан лучшим игроком чемпионата Германии.

Как сообщает İdman.biz, официальный сайт Бундеслиги опубликовал информацию по этому поводу.

В сезоне 2023/2024 Вирц провел 32 игры в чемпионате страны, забив 11 голов и сделав 12 результативных передач. Молодой футболист оказался в центре внимания ведущих клубов континента. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

Отметим, что «Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Команда завершила сезон непобежденной.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сменился владелец "Интера"
14:49
Мировой футбол

Сменился владелец "Интера"

Долг китайского бизнесмена уже достиг 395 миллионов
Непобедимый "Байер" или голодная "Аталанта"?
10:56
Мировой футбол

Непобедимый "Байер" или голодная "Аталанта"?

Сегодня определится первый победитель сезона в еврокубках
Бомбардиры Премьер-лиги
09:58
Мировой футбол

Бомбардиры Премьер-лиги

İdman.biz представляет статистику лучших бомбардиров сезона
Определен кандидат на пост главного тренера "Челси"
09:29
Мировой футбол

Определен кандидат на пост главного тренера "Челси"

Английский клуб заинтересован в услугах Мичела
Статистика голов в Бундеслиге
00:01
Мировой футбол

Статистика голов в Бундеслиге

İdman.biz представляет статистику голов Бундеслиги в текущем сезоне
Новый мировой рекорд: 56 пенальти - ВИДЕО
21 Мая 23:32
Мировой футбол

Новый мировой рекорд: 56 пенальти - ВИДЕО

Предыдущий рекорд был зафиксирован в финале Кубка Намибии

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"