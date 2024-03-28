Летом откроется поток свободных агентов. Клубы недосчитаются прибыли в сотни млн евро

Мбаппе, Рабьо, Зелиньски - в списке слишком много топов.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Не всегда клубы своевременно отрабатывают риски с потерей игроков – даже если речь о лидерах. Рассказываем, чьи контракты истекают этим летом – и какие дальнейшие планы у футболистов.

Адриен Рабьо, «Ювентус»

Французский полузащитник подвергся серьёзнейшему испытанию, когда покинул «Пари Сен-Жермен» и пополнил состав «старой синьоры». После глубокого спада казалось – на прежний уровень уже не вернётся. Но Адриен вновь обрёл себя, своими силами заработал место в старте.

Правда, теперь у него истекает контракт – сам футболист говорит, что переход не является для него приоритетом, но «бьянконери» так и не договорились о продлении. Вряд ли исполнитель останется в Турине. Клуб уже присматривается к Софьяну Амрабату, который не убедил МЮ.

А самого Рабьо отправляют в «Баварию», связывают с возвращением в ПСЖ. Повзрослевший хавбек в обновлённом, но всё ещё родном клубе – это красиво.

Килиан Мбаппе, ПСЖ

Опытный хавбек «Юве» уже в любом случае не пересечётся с действующим лидером парижан Килианом Мбаппе. Кажется, эпопея с его переходом в «Реал» подошла к концу. И информационный шум стих.

В историю уходить не будем – просто скажем, что всё решалось этой зимой. Пересу надоело ждать, он дал французу время на раздумья до февраля. Килиан должен был решить – продлевать контракт с ПСЖ или перебираться в Мадрид. Нападающий выбрал последнее. Все всё понимают – и разговоры в отношении Мбаппе разве что о том, пустит ли его «Реал» на Олимпиаду.

Парижане уже сейчас снижают зависимость от своей звезды – Энрике реже выпускает вингера на поле. С «Лиллем» он остался в запасе, против «Нанта» выходил на замену. В играх с «Ренном» и «Монако» вышел с первых минут – но был заменен (на 65-й и 45-й минутах соответственно). С «Реймсом» провёл 17 минут на поле, поединок против «Монпелье» – первый с февраля полный матч в Лиге 1. Хотя достаточно и этого – в последней игре Килиан оформил хет-трик, отдал голевую.

Пётр Зелиньски, «Наполи»

8 лет в «Наполи» – это солидный срок. Польский хавбек видел футбол Сарри, работал с Анчелотти и Гаттузо, вышел на пик при Спаллетти, страдал под руководством Руди Гарсия и Вальтера Маццарри.

Сейчас наступает момент, когда игроку нужно выбить свой главный контракт и бороться за трофеи. Как раз последнего неаполитанцы предложить не могут – они готовятся к перестройке. И стороны решили проблему.

Зелиньски договорился с «Интером». «Нерадзурри» не мешает освежить центральную ось, учитывая средний возраст исполнителей в обойме. Пётр там будет стопроцентным игроком старта. И, наконец, будет бороться за чемпионство регулярно, играя не в команде-искре. И перспективы в ЛЧ – ощутимый бонус.

Жоржиньо, «Арсенал»

Сложно говорить о влиятельности футболиста, когда он всё чаще оказывается на скамейке. Жоржиньо – не Хаверц, Эдегор или Райс, которые с поля просто не уходят. Их влияние на развитие «канониров» очевидно. Но итальянский опорник служит для этих молодых исполнителей надёжной опорой.

Лондонцы набрались опыта и на равных борются за чемпионство, победу в ЛЧ. Но для этого нужна глубина скамейки, качественная ротация. И как раз под эти цели Жоржиньо для «канониров» незаменим. Даже в ЛЧ он часто выходил в старте. Помогает и в чемпионате. Плюс 32 года – рановато для стагнации.

На самом деле, «Арсенал» с Жоржиньо не рискует. Изначально с ним подписали контракт до лета-2024 и с опцией продления на сезон. Скорее всего, её активируют – опорник не оказался подвержен спадам, стабильно показывает уровень. И окажется полезен ещё в ближайшие пару сезонов – как раз в период, когда «Арсенал» будет бороться за главные трофеи.

Тони Кроос, «Реал»

У немецкого полузащитника в карьере всё отлично. Он даже вернулся в сборную. И с клубом самые доверительные отношения, что показал прошлый сезон. Поэтому в переговорах нет суеты и спешки. Тони честно говорит, что ещё думает, – и отмечает, что проблем с этим не возникнет.

В клубе уже провели смену поколений, привезли новых молодых лидеров. В центре поля теперь погоду будут делать Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени. Уже сейчас они – и по делу – самые вовлечённые в игру «сливочных» футболисты. Но Кроос, как и Жоржиньо в «Арсенале» делится с ними опытом и победными традициями. И, кстати, Анчелотти до сих пор ему доверяет. Немец – в топ-5 команды по количеству игровых минут. Больше времени на поле проводят только Джуд, Родриго и Рюдигер с Вальверде. Сложно представить, что расставание случится уже этим летом.

Лука Модрич, «Реал»

Обычно новости о Кроосе идут в связке с инсайдами по Модричу. Оба – возрастные лидеры «сливочных», так что стратегия в отношении обоих у клуба похожа. Но отличие есть. Луке уже 38 лет, поэтому игровую практику он получает теперь гораздо реже. Роль лидера раздевалки, на скамейке его коснулась в большей степени. Мадридцы просто решили двигаться дальше, с новыми лидерами, а хорвата оставить на правах старожила.

Самому игроку такое развитие отношений не понравилось. Он чувствует, что остаётся в запасе не по чисто игровым причинам, а из-за ставки «сливочных» на молодёжь. Всё это привело к тому, что Модрич не хочет подписывать новое соглашение. Из альтернативных вариантов у него – другие клубы Европы, МЛС или Катар.

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