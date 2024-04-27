Разворот на 180 градусов. Почему Хави решил остаться в "Барселоне"

Почему наставник каталонского клуба передумал покидать "Барсу" по окончании сезона

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

То, что началось с домашнего поражения от "Вильярреала" со счетом 3:5 в январе, закончилось в среду, 24 апреля, заказом доставки суши на дом президенту "Барселоны" Жоану Лапорте, чтобы отметить согласие Хави Эрнандеса остаться на посту главного тренера клуба, пишет ESPN.



То шокирующее поражение в начале года побудило Хави объявить о своем намерении уйти в отставку в конце сезона. Однако всего 91 день спустя он изменил это решение после встречи с Лапортой на этой неделе. За это время "Барса" провела беспроигрышную серию из 13 матчей, во время которой официальные лица клуба и болельщики стали требовать от Хави продолжения работы в качестве тренера. Эта серия завершилась на прошлой неделе последовательными поражениями от "Пари Сен-Жермен" в четвертьфинале Лиги чемпионов и "Реала" в Ла Лиге, в результате чего каталонской команде предстоит сезон без трофеев.

Невзирая на эти результаты, "Барса" сохранила свою убежденность в том, что Хави, сыгравший за клуб более 700 матчей в качестве игрока, является тем человеком, который поведет команду вперед. Хави всегда настаивал на том, что его первоначальное решение было необратимым, но в среду он пошел на попятную и согласился до конца отработать свой контракт, рассчитанный до 2025 года.

Когда представители местных СМИ расположились лагерем на тротуаре перед домом Лапорты, прибыл Хави, и через несколько минут источники подтвердили, что существует соглашение о том, что он останется у руля команды. "Как только он пришел и мы поздоровались, мы поняли, что он должен остаться", - сказал Лапорта в четверг.

Спортивный директор Деку и вице-президент Рафа Юсте были среди других членов руководства клуба, прибывших вскоре после этого. Затем последовала доставка суши, и "Барса" начала готовиться к следующему сезону с наконец-то обретенной уверенностью относительно того, кто будет главным.

Почему Хави решил остаться

Есть две основные точки зрения, когда дело доходит до оценки того, почему Хави, который оставался непреклонным в своем решении уйти этим летом, внезапно решил посвятить свое ближайшее будущее клубу. Первая точка зрения - клубная, вторая - тренерская.

Со стороны клуба финансовая ситуация была фактором, хотя и не единственным. Хотя Лапорта утверждает, что клуб никогда не разговаривал и не обращался ни к одному другому тренеру, всегда надеясь, что Хави передумает, источники сообщили, что "Барса" провела комплексную проверку различных кандидатов.

Проблема, с которой они столкнулись, заключалась в том, что было бы очень сложно пригласить действующего тренера - сначала из-за компенсации клубу, в котором он работал, а затем из-за нехватки бюджета, который они могли бы реально предложить этому тренеру. Этот второй момент также стал проблемой, когда дело дошло до назначения топовых тренеров, которые этим летом останутся без работы.

Помимо этого, в клубе также не было единогласия относительно некоторых кандидатов. Источники сообщали, что среди рассматриваемых кандидатов были тренер команды B Рафа Маркес (самый доступный вариант), а также немецкие тактики Ханси Флик и Томас Тухель. Вытекающий из этого вопрос был простым: справятся ли они со своей задачей лучше, чем Хави?

"Барса" также отдавала приоритет стабильности и хотела дать Хави кредит доверия. В 2021 году он сменил Рональда Кумана, занимая девятое место в Ла Лиге и рискуя не квалифицироваться в Лигу чемпионов. Они финишировали вторыми. Затем, в сезоне 2022/23, который стал первым полноценным под руководством Хави, они выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании. Признавая, что ожидаемых шагов вперед в этом сезоне не последовало, Лапорта концентрируется на положительных моментах.

Хави и команда впервые с 2020 года вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, даже несмотря на то, что при вылете с турнира они упустили преимущество в два гола над ПСЖ. Кроме того, в клубе высоко оценили смелость Хави при добавлении в состав и поддержке молодых игроков, таких как 17-летний центральный защитник Пау Кубарси и 16-летний нападающий Ламин Ямаль, которые были отмечены как игроки, которые могут стать определяющими для нового поколения воспитанников клуба.

Труднее понять, почему Хави согласился остаться.

В январе он говорил о "жестокой и неприятной" атмосфере, которая часто окружает клуб, и о моральном истощении из-за трудностей, связанных с работой тренером "Барсы". Выступая в четверг, он признал, что такая атмосфера вернется при первых признаках неприятностей. Но он также сказал, что, учитывая его более чем 30-летний опыт работы в клубе, он точно знает, чего ожидать.

Хави говорит, что основная причина, по которой он решил остаться у руля команды, — это поддержка, которую он получил от президента, совета директоров, игроков и болельщиков в течение последних трех месяцев. Он добавил, что у него есть "энергия" для продолжения, и что проект, построенный вокруг талантливой молодежи в лице Кубарси, Рональда Араухо, Гави, Педри и Ламина Ямаля, далек от завершения.

Что произошло с января и вызвало разворот на 180 градусов

Январское заявление Хави об уходе произошло не на пустом месте. Поражение со счетом 3:5 стало последней каплей после нескольких недель плохих результатов и ужасной игры в защите. "Барса" вылетела из Суперкубка и Кубка Испании и пропустила по четыре или более голов в поражениях от "Жироны", "Реала", "Атлетика" и "Вильярреала".

В декабре источники в клубе уже намекнули, что Маркес рассматривается в качестве временной замены на случай, если потребуются изменения. Затем, в начале января, Хави опроверг сообщения о расколе в раздевалке и защитил свою позицию. Чуть более двух недель спустя он объявил, что команде необходимо "сменить направление", и это может произойти только благодаря его уходу в конце сезона.

"Пережевали и выплюнули". Кто может заменить Хави у руля "Барселоны"?

Почему Хави решил покинуть пост тренера "Барсы" и есть ли у каталонцев кандидаты на замену

К концу февраля "Барса" осознала, насколько сложно будет заменить Хави. Кандидаты мечты Лапорты (такие как Пеп Гвардиола и Юрген Клопп) рассматривались как "невозможные", в то время как другие варианты вызывали сомнения. Источники сообщают, что руководство клуба поставило под сомнение послужной список Флика в работе с молодежью, выразило обеспокоенность по поводу периодов работы Тухеля в "Челси" и мюнхенской "Баварии", обеспокоено отсутствием у тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби опыта работы на высшем уровне и опасается, что Микель Артета не захочет покидать "Арсенал".

Тем временем результаты и выступления "Барсы" начали улучшаться. Они поднялись с четвертого на второе место в Ла Лиге и впервые с 2020 года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, проведя 13 игр без поражений во всех турнирах. Эта серия включала в себя впечатляющие выездные победы над "Атлетико Мадрид" и "ПСЖ", что, в свою очередь, привело к призывам к Хави остаться. Лапорта, Деку и Юсте публично заявили, что хотят, чтобы он пересмотрел свою позицию, в то время как болельщики на Олимпийском стадионе регулярно скандировали его имя.

Хави сказал, что улучшение игры команды произошло явно благодаря его заявлению и что без "спокойствия", вызванного его истекающим пребыванием на посту тренера "Барсы", эти результаты, включая победу в Лиге чемпионов над "Наполи", были бы невозможны. Однако его игроки часто противоречили этому утверждению: "Реакция команды не имеет ничего общего с отставкой Хави", — сказал Рафинья после победы над "Лас-Пальмасом" в марте. Несмотря на все это, Хави продолжал настаивать на том, что не изменит своего решения, хотя и начал добавлять нюансы в свои ответы словами "на сегодняшний день", незаметно оставляя дверь приоткрытой.

За взлетом после победы над "ПСЖ" со счетом 3:2 в начале апреля последовал крах всего через неделю. "Барса", ведущая в ответном матче со счетом 1:0 и выигрывающая по сумме двух матчей в четвертьфинале, потерпела поражение после удаления Рональда Араухо. В конечном итоге они проиграли французской команде со счетом 4-6, не попав в свой первый полуфинал Лиги чемпионов с 2019 года. После этой игры источники в клубе сообщили, что шансы Маркеса занять пост возросли, подчеркнув при этом, что клуб все еще надеется, что Хави передумает.

Со своей стороны, источники, близкие к Хави, настаивали на том, что его решение уйти останется неизменным независимо от результата матча с "ПСЖ". Однако ситуация изменилась после поражения в "Класико" от "Реала" в прошлое воскресенье, которое фактически положило конец надеждам "Барсы" на титул, а также открыло дверь для того, чтобы Хави остался. Источники сообщили в понедельник, что он открыт для встречи с клубом, чтобы обсудить свое будущее.

Эта встреча произошла в среду. Сначала на тренировочной базе Хави встретился с Деку и Алехандро Эчеварриа, одним из доверенных советников Лапорты. На тот момент было далеко не факт, что он продолжит работу.

Источники сообщают, что Хави не выдвигал никаких требований, чтобы оставаться на своем посту — понятно, что он выполняет свой существующий контракт, а не подписывает пересмотренное соглашение - но клуб чувствовал необходимость изменений за пределами поля, в частности, путем привлечения дополнительного тренера по работе над физической подготовкой.

Среди лиц, принимающих решения, возникли разногласия по поводу того, стоит ли придерживаться Хави, но, в конце концов, клуб выбрал стабильность.

Что это значит для будущего "Барсы"

По данным некоторых источников, то, что Хави и "Барса" решили продолжить сотрудничество создает ощущение непросто давшегося перемирия. Хави говорит, что принял решение в интересах клуба, но в его ли это интересах? "Есть в этом горчинка", — сообщил один из источников. "Трудно работать в условиях, когда при первых признаках неприятностей [тренерский] штаб может исчезнуть".

И Лапорта, и Хави настаивали на том, что ни одна из сторон не выдвинула никаких условий для достижения соглашения о выполнении Хави своей сделки, но в тренерском штабе, судя по всему, будут дополнения. Хулио Тус, который был частью штаба Антонио Конте в "Челси", скорее всего, приступит к работе над физической подготовкой игроков, хотя Хави опроверг сообщения об изменениях в числе своих помощников. Высказывались критические замечания по поводу того, что ассистентам Хави, в том числе его брату Оскару, не хватает опыта, необходимого для того, чтобы как следует помогать ему. "Со мной работает замечательная команда, которая полностью вовлечена в проект, фанаты "Барсы" с рождения и по-настоящему чувствуют [клуб]", — сказал Хави в четверг.

Именно с этой позиции клуб теперь должен планировать непростое летнее трансферное окно. Приоритетом номер один для Хави остается подписание опорного полузащитника. Клубу также необходимо уточнить ситуацию с защитниками и решить, хотят ли они продлить аренду Жоау Феликса (из "Атлетико Мадрид") и Жоау Канселу ("Манчестер Сити").

Однако проблема, с которой сталкивается "Барса", заключается в том, что они не уверены в своем финансовом положении. В настоящее время они превышают годовой лимит расходов, установленный Ла Лигой, и на них распространяются ограничения на расходы. Лапорта говорит, что надеется, что эти ограничения будут сняты к лету, но это ни в коем случае не является гарантированным фактом, учитывая серьезность экономических проблем клуба. Некоторым игрокам, возможно, придется уйти, чтобы пришли другие. Между тем, "Реал Мадрид", который выиграл все три Эль-Класико в этом сезоне и по-прежнему на пути к возможному дублю из титулов Ла Лиги и Лиги чемпионов, рассчитывает подписать Килиана Мбаппе из "ПСЖ", поскольку они продолжают усиливаться.

Однако на данный момент больших изменений в "Барсе" не ожидается, несмотря на предыдущие комментарии Лапорты о том, что "поражения будут иметь последствия".

"Конечно, проигрыш имеет последствия, и это будут изменения, которые произведут Деку и Хави", — заявил президент в четверг. "Мы не достигли своих целей в этом сезоне, но были и положительные моменты. Проект консолидировался, молодежь добилась успеха благодаря смелым решениям, принятым Хави. Это действительно помогает клубу".

"Последствия не должны быть радикальными. Мы примем справедливые меры на благо проекта и "Барсы".

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