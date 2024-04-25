"Король умер, и визирь тоже", прощание с иностранцами - АНАЛИТИКА

Завершился полуфинальный этап Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, после матчей между "Карабахом" и "Нефтчи" и "Габалой" и "Зирой", состоявшимися в рамках ответных игр, определились финалисты.

Чистая победа

«Чистая победа» одной из сторон была зафиксирована в обеих парах полуфинальной стадии. Другими словами, оба матча выиграла одна и та же команда. Победы «Карабаха» над «Нефтчи» были одержаны с большой разницей - 4:0, 4:1. "Зира" не дала "Габале" ни единого шанса - 2:1, 2:0.

«Король умер», «визирь» тоже

После полуфинала кубок остался без хозяина. «Габала», последний победитель турнира, остановила бой. К кому будут относиться фразы «Король умер» и «Да здравствует новый король», определится в финале 2 июня. Проигравшим стал не только победитель прошлого сезона, но и финалист. «Нефтчи», год назад уступивший «Габале» в решающем матче, и на этот раз лишился шанса завоевать кубок. Интересно, что последние финалисты были исключены из турнира участниками финала, который состоялся до матча "Нефтчи" - "Габала".

Финалисты вернулись в финал

Хотя два финалиста прошлого сезона остановили борьбу, возможность сыграть в решающем матче имеют 4 участника того матча. Руан Ренато, Рафаэль Утциг и Магсад Исаев, выигравшие с "Габалой" кубок год назад, близки к тому, чтобы снова завоевать титул. Сезар Меза Колли, переживший на тот момент поражение от «Нефтчи», также имеет возможность снова сыграть в финале. Все четверо этих игроков уже являются футболистами «Зиры».

Друзья выбили приезжих

Полуфинал также запомнился борьбой местных и зарубежных специалистов. Азербайджанские тренеры Гурбан Гурбанов и Рашад Садыхов проэкзаменовали своих зарубежных коллег Миодрага Божовича и Кахабера Цхададзе. Приезжих специалистов выбили из Кубка местные тренеры, которых сам Гурбанов назвал «близкими друзьями». В обеих парах более молодые специалисты победили своих опытных коллег. Это значит, что после годичного перерыва финал снова пройдет без главного тренера-легионера.

Самые сильные везде

Участники финала - действующие лидеры Премьер-лиги. «Карабах» и «Зира», две сильнейшие команды чемпионата, оставили позади всех своих соперников в кубке. Правда, представителю Баку, в отличие от агдамского клуба, уже завоевавшему золотые медали, еще предстоит защитить второе место. Представитель поселка имеет преимущество в 2 очка, а до конца борьбы за серебро осталось 5 туров.

Азербайджанское дерби в «Версии 2024 года»

Поединки «Карабах» и «Нефтчи», считающиеся азербайджанским дерби, с 2024 года получили новый тренд. В этом году агдамский клуб забил своему сопернику 4 гола в каждом матче и победил с большим отрывом. Воспитанники Гурбанова, обыгравшие соперника со счетом 4:1 в чемпионате, а также 4:0 и 4:1 - в кубке, постараются продолжить эту традицию в XXXIII туре. "Карабах" не дал шанса сопернику в первых двух матчах текущего сезона - 2:0, 2:0. В целом агдамцы выиграли 6 дерби подряд.

Третье прощание с Европой

После полуфинальных матчей кубка шанс еще одной команды на попадание в еврокубки исчез. «Габала», аутсайдер Премьер-лиги, попрощалась с кубком, который являлся единственной надеждой отправиться в еврокубки. До подопечных Цхададзе «Араз-Нахчыван» и «Кяпаз» не имели теоретических шансов попасть в Европу. На данный момент осталось шесть претендентов на три путёвки в еврокубки. Если «Карабах» вышел в Лигу чемпионов, то «Зира», «Сумгаит», «Нефтчи» и «Сабах» являются основными претендентами на остальные три места. У «Сабаила» и «Туран Товуза» есть на это теоретические шансы.

Отметим, что 2 июня на "Лив Бона Деа Арена" состоится финал между "Карабахом" и "Зирой".

Вугар Хейруллаев

İdman.biz