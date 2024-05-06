Баку был выбран "Спортивной столицей" мира!

Федерация европейских спортивных столиц и городов выбрала Баку «Спортивной столицей» мира на 2026 год.

İdman.biz сообщает, что в официальном письме, направленном сегодня в нашу страну от международной организации, говорится, что кандидатура города Баку подтверждена.

Высоко оценены образцовые действия, предпринятые для укрепления здоровья населения в Азербайджане, существующей спортивной инфраструктуры в соответствии с высокими стандартами, популяризации спорта.

Отметим, что в конце следующего года в Европейском парламенте в Брюсселе (Бельгия) планируется провести официальную церемонию презентации Баку как «Спортивной столицы» мира.

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