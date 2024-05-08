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Стало известно время награждения "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Мая 2024 17:36
Стало известно время награждения "Карабаха"

Объявлен график игр XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

В матче открытия тура «Карабах» примет «Туран Товуз». После этой встречи состоится церемония награждения чемпиона.

Все матчи тура, который продлится три дня, будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Азербайджанская Премьер-лига
XXXV тур
17 мая (пятница)
"Карабах" - "Туран Товуз"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 20:30

18 мая (суббота)
«Сабах» – «Сумгаит»
«Банк Республика Арена», 17:00

«Сабаил» — «Нефтчи».
«АСКО Арена», 17:00

«Кяпаз» – «Зира»
Товузский городской стадион, 17:00

19 мая (воскресенье)
«Габала» – «Араз-Нахчыван»
Габалинский городской стадион, 16:00

İdman.biz

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