"Карабах" в шаге от европейского рекорда

«Карабах» продолжил результативную серию, победив «Нефтчи» со счетом 5:0 в XXXIII туре Азербайджанской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова забила 2 и более голов в 13-й домашней игре подряд.

«Кяпаз» стал последним клубом, которому агдамский клуб не смог забить 2 гола. Встреча 27 августа 2023 завершилась со счетом 1:1.

После того матча «Карабах» был далек от «гостеприимства». Команда Гурбанова обыграла «Сабах» 2:0, «Сумгаит» - 5:0 и 2:0, «Кяпаз» - 7:1, «Сабаил» - 3:1 и 4:2, «Габалу» - 3:0, «Нефтчи - 2:0 и 5:0, «Араз-Нахчыван» - 3:1 и «Зиру» со счетом 3:1. Результативными были также ничьи с «Сабахом» и «Габалой» - 3:3 и 2:2 соответственно. В серии из 13 матчей агдамские футболисты забили 44 гола.

Лишь три команды в Европе являются более безжалостными хозяевами: «Спортинг» в Португалии, «Викингур» в Исландии и ТНС в Уэльсе. Все три команды не забивали дома меньше 2 голов на протяжении 14 игр подряд. «Карабах» находится в одном матче от этого европейского рекорда.

Отметим, что в последнем домашнем матче сезона чемпион Азербайджана примет «Туран Товуз».

İdman.biz