24 Апреля 2024
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В этом рейтинге Роналду последний, Месси не включен

Мировой футбол
Новости
24 Апреля 2024 18:26
В этом рейтинге Роналду последний, Месси не включен

Объявлен рейтинг самых быстрых футболистов мира.

Как сообщает İdman.biz, футболист «Интер Майами» Лионель Месси не вошел в список из 40 человек.

Португальская звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду идет последним с результатом 35,2 км.

Самые быстрые игроки - «Топ-10»

1. Килиан Мбаппе, ПСЖ – 38 км

2. Кайл Уокер, «Манчестер Сити» – 37,8 км

3. Махмуд Трезеге, "Трабзонспор" - 37,5 км

4. Ван-Биссака, «Манчестер Юнайтед» – 37,4 км

5. Микки Ван Де Вен, «Тоттенхэм» – 37,38 км

6. Чидозе Эгбоне, «Лутон Таун» - 36,93 км

7. Педро Нету, «Вулверхэмптон» – 36,86 км

8. Доминик Собослай, «Ливерпуль» – 36,76 км

9. Дара О'Ши, Бернли - 36,73 км

10. Антонио Рюдигер, «Реал» – 36,7 км

İdman.biz

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