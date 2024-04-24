В этом рейтинге Роналду последний, Месси не включен

Объявлен рейтинг самых быстрых футболистов мира.
Как сообщает İdman.biz, футболист «Интер Майами» Лионель Месси не вошел в список из 40 человек.
Португальская звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду идет последним с результатом 35,2 км.
Самые быстрые игроки - «Топ-10»
1. Килиан Мбаппе, ПСЖ – 38 км
2. Кайл Уокер, «Манчестер Сити» – 37,8 км
3. Махмуд Трезеге, "Трабзонспор" - 37,5 км
4. Ван-Биссака, «Манчестер Юнайтед» – 37,4 км
5. Микки Ван Де Вен, «Тоттенхэм» – 37,38 км
6. Чидозе Эгбоне, «Лутон Таун» - 36,93 км
7. Педро Нету, «Вулверхэмптон» – 36,86 км
8. Доминик Собослай, «Ливерпуль» – 36,76 км
9. Дара О'Ши, Бернли - 36,73 км
10. Антонио Рюдигер, «Реал» – 36,7 км
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